Установка продукта - управление торговлей и настройка нужных модулей

"Рабочее место менеджера по продажам" позволяет:

- осуществлять быстрый отбор и поиск по справочнику

- просматривать значения основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойства без открытия дополнительных форм;

- просматривать текущие складские остатки в разрезе, характеристик номенклатуры и складов;

- выписывать счета на оплату и регистрировать новые заказы покупателей.

База

1. Двухсторонняя синхронизация данных между сайтом под управлением hostcms и базой 1с (автоматически)

2. Управление взаимоотношениями с контрагентами.

История по заявке с возможностью внесения комментариев.

3. Синхронизация контактных данных клиентов с CRM MANGO OFFICE

4. Управление продажами

-Формирование отпускных цен с учетом себестоимости продукции, нормы прибыли и цены на сайте

-Построение различных схем формирования цен, скидок, акций

-Контроль за соблюдением сотрудниками установленной ценовой политики;

-Отчеты по каждому менеджеру

5. Управление складскими запасами

-Отображать количество продукции и информацию о поставщиках (контактное лицо; адрес склада, офиса; почта; телефон, сроки поставок)

6. Разграничение прав доступа

7. Создание и управление счетами и КП.

Создание выборки из списка товаров с возможностью формирования счета на оплату, либо КП в фирменном стиле компании (в формате .pdf)

9. Выборка из базы товаров со схожими параметрами для того, чтобы предложить клиенту аналоги.

10. Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности

11. Анализ товарооборота предприятия.