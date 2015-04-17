Для интернет-магазина детских товаров требуется настроить пакетную выгрузку товаров из 1С в Личный кабинет торговой площадки ozon.ru. Общее описание выгрузки см. в прикрепленном файле. Особенность выгрузки: выгружаться должен не весь товар И-М, а только определенные ...
Установка продукта - управление торговлей и настройка нужных модулей
"Рабочее место менеджера по продажам" позволяет:
- осуществлять быстрый отбор и поиск по справочнику
- просматривать значения основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойства без открытия дополнительных форм;
- просматривать текущие складские остатки в разрезе, характеристик номенклатуры и складов;
- выписывать счета на оплату и регистрировать новые заказы покупателей.
База
1. Двухсторонняя синхронизация данных между сайтом под управлением hostcms и базой 1с (автоматически)
2. Управление взаимоотношениями с контрагентами.
История по заявке с возможностью внесения комментариев.
3. Синхронизация контактных данных клиентов с CRM MANGO OFFICE
4. Управление продажами
-Формирование отпускных цен с учетом себестоимости продукции, нормы прибыли и цены на сайте
-Построение различных схем формирования цен, скидок, акций
-Контроль за соблюдением сотрудниками установленной ценовой политики;
-Отчеты по каждому менеджеру
5. Управление складскими запасами
-Отображать количество продукции и информацию о поставщиках (контактное лицо; адрес склада, офиса; почта; телефон, сроки поставок)
6. Разграничение прав доступа
7. Создание и управление счетами и КП.
Создание выборки из списка товаров с возможностью формирования счета на оплату, либо КП в фирменном стиле компании (в формате .pdf)
9. Выборка из базы товаров со схожими параметрами для того, чтобы предложить клиенту аналоги.
10. Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности
11. Анализ товарооборота предприятия.
Заявки фрилансеров
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