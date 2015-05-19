Доработка файла выгрузки из 1С на ЯндексМаркет

Заказчик хороший. Задержка произошла потому, что в процессе выяснилось что задача не по 1С, а по сайту. А сам сайт оказался на самописной CMS на базе старенького каталожного скрипта и пришлось с ним сначала поразбираться. Плюс отсутствовал доступ к phpMyAdmin и не было возможности сделать нормальную копию базы для разбора. Продолжаем сотрудничество.