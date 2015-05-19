Доработка файла выгрузки из 1С на ЯндексМаркет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен5 заявок194 просмотра

Один из наших И-М ранее публиковал товарные предложения на ЯндексМаркете. После перерыва в размещении попробовали выгрузиться вновь, но проверка прайс-листа, передающего данные о товарах на ЯндексМаркет, показывает, что успешно выгружаются только 2 товара из 236. Ошибки ЯндексМаркет не обнаруживает. Нужно доработать файл выгружаемого прайс-листа, чтобы передавались данные обо всех 236 товарах.

10 лет назад
IQBusiness
Вера 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
1 день
Для нашей компании выполнял работу по созданию выгрузки товаров интернет-магазина на ЯндексМаркет. Работа выполнена качественно, но не в те сроки, которые обсуждали.
Заказчик хороший. Задержка произошла потому, что в процессе выяснилось что задача не по 1С, а по сайту. А сам сайт оказался на самописной CMS на базе старенького каталожного скрипта и пришлось с ним сначала поразбираться. Плюс отсутствовал доступ к phpMyAdmin и не было возможности сделать нормальную копию базы для разбора. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад