Настроить выгрузку товаров через XML файл

$60
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен3 заявки377 просмотров

Для интернет-магазина детских товаров требуется настроить пакетную выгрузку товаров из 1С в Личный кабинет торговой площадки ozon.ru. Общее описание выгрузки см. в прикрепленном файле. Особенность выгрузки: выгружаться должен не весь товар И-М, а только определенные товарные группы.

10 лет назад
IQBusiness
Вера 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$60
2 дня
Данный исполнитель выполнял для нашей компании настройку сложной выгрузки товаров интернет-магазина на торговую площадку OZON.ru. Результатом сотрудничества довольны.
Продолжаем сотрудничать. Результатом доволен.

Заявки фрилансеров

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад