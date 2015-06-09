Настроить выгрузку товаров через XML файл

Один из наших И-М ранее публиковал товарные предложения на ЯндексМаркете. После перерыва в размещении попробовали выгрузиться вновь, но проверка прайс-листа, передающего данные о товарах на ЯндексМаркет, показывает, что успешно выгружаются только 2 товара из 236. ...