Один из наших И-М ранее публиковал товарные предложения на ЯндексМаркете. После перерыва в размещении попробовали выгрузиться вновь, но проверка прайс-листа, передающего данные о товарах на ЯндексМаркет, показывает, что успешно выгружаются только 2 товара из 236. ...
Настроить выгрузку товаров через XML файл
Для интернет-магазина детских товаров требуется настроить пакетную выгрузку товаров из 1С в Личный кабинет торговой площадки ozon.ru. Общее описание выгрузки см. в прикрепленном файле. Особенность выгрузки: выгружаться должен не весь товар И-М, а только определенные товарные группы.
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