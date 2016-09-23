Нужна 3D-обложка для книги

Есть проект деревянного дома-шале (строится по технологии фахверк) в архикаде. Надо отрендерить в 3d-max. На выходе нужно 3 дневных вида (высокий уровень детализации, как на фото). Растения на вкус дизайнера. Заказ срочный, если сработаемся - будет долговременное сотрудничество. При ...
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Нужно создать дизайнерскую 3D обложку PDF-книги согласно нашего фирменного стиля, все есть: шрифты, лого, фирменные цвета и т.д.
Образец во вложении
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