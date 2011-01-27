Задача минимум - анимация логотипа http://innoit.ru/public/images/interface/logo.png Если понравится, надо будет "оживить" сайт полностью.
Анимированная заставка к сайту европ. компании
Необходимо создать анимированную заставку к сайту одной европейской компании.
Неплохо было бы если б кто-то сумел сделать такую заставку используя HTML5, Canvas, Javascript (очень было бы неплохо), но т.к. таких предложений я скорее всего не дождусь ближайшие еще года 2, будем делать на старом тормозном Flash :)
Заставка основывается на логотипе компании. А логотип компании представляет из себя 3 больших буквы и птичку над ними. Идея заставки: на экране постепенно появляются основные 3 буквы копании, затем вылетает птичка и присоединяется к буквам, образуя полноценный логотип. Затем появляются кнопки с основными разделами сайта. При нажатии на кнопку - переход на сам сайт(сайта пока что нет, в разработке). Всё очень просто.
Можете посмотреть pdf от заказчика в приложении. Там конечно всё очень коряво, но идея ясна.
Выслушаю предложения.
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