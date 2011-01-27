Сделать модели и анимацию боя персонажей.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок260 просмотров

Требуется моделирование в 3D и анимация двух игровых персонажей.

Оплата по факту поэтапно, либо СБР.

Анимировать необходимо процесс боя - удары, защитные действия.

Концепты персонажей и ТЗ для работы будут предоставлены исполнителю.

Персонажи двух типов - 1) Техногенная раса и 2)Четырехрукие трехглазые Волшебники и маги.

Для каждого персонажа (предварительно) определены следующие действия :

1. Стоит на месте (3 варианта).

2. Удар "в голову" (3 варианта).

3. Удар "в туловище" (3 варианта).

4. Удар "в ноги" (3 варианта).

5. "Суперудар" - (3 варианта)

6. Защита от "удара в голову" (3 варианта).

7. Защита от "удара в туловище" (3 варианта).

8. Защита от "удара в ноги" (3 варианта).

Результатом должны быть итоговые модели, выполненные в 3DS MAX с набором анимаций,

а также отрендеренные секвенции кадров для каждого варианта анимации.

Жду предложений по цене и срокам.

3ds Max
14 лет назад
footbbb
Виктор 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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