Сделать модели и анимацию боя персонажей.

Требуется моделирование в 3D и анимация двух игровых персонажей.

Оплата по факту поэтапно, либо СБР.

Анимировать необходимо процесс боя - удары, защитные действия.

Концепты персонажей и ТЗ для работы будут предоставлены исполнителю.

Персонажи двух типов - 1) Техногенная раса и 2)Четырехрукие трехглазые Волшебники и маги.

Для каждого персонажа (предварительно) определены следующие действия :

1. Стоит на месте (3 варианта).

2. Удар "в голову" (3 варианта).

3. Удар "в туловище" (3 варианта).

4. Удар "в ноги" (3 варианта).

5. "Суперудар" - (3 варианта)

6. Защита от "удара в голову" (3 варианта).

7. Защита от "удара в туловище" (3 варианта).

8. Защита от "удара в ноги" (3 варианта).

Результатом должны быть итоговые модели, выполненные в 3DS MAX с набором анимаций,

а также отрендеренные секвенции кадров для каждого варианта анимации.

Жду предложений по цене и срокам.