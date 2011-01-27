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Сделать модели и анимацию боя персонажей.
Требуется моделирование в 3D и анимация двух игровых персонажей.
Оплата по факту поэтапно, либо СБР.
Анимировать необходимо процесс боя - удары, защитные действия.
Концепты персонажей и ТЗ для работы будут предоставлены исполнителю.
Персонажи двух типов - 1) Техногенная раса и 2)Четырехрукие трехглазые Волшебники и маги.
Для каждого персонажа (предварительно) определены следующие действия :
1. Стоит на месте (3 варианта).
2. Удар "в голову" (3 варианта).
3. Удар "в туловище" (3 варианта).
4. Удар "в ноги" (3 варианта).
5. "Суперудар" - (3 варианта)
6. Защита от "удара в голову" (3 варианта).
7. Защита от "удара в туловище" (3 варианта).
8. Защита от "удара в ноги" (3 варианта).
Результатом должны быть итоговые модели, выполненные в 3DS MAX с набором анимаций,
а также отрендеренные секвенции кадров для каждого варианта анимации.
Жду предложений по цене и срокам.
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