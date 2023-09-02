Проект в ББ Ackerweg

Архитектура зданийЗакрытнет заявок3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я проживаю в Германии в городе Баден-Баден. Мы занимаемся развитием и строительством объектов недвижимости. В данный момент у нас есть потребность в помощи Архитектора. Я только сегодня зарегистрировался на этом портале, после того как увидет ваши работы. Нам интересно было бы с вами посотрудничать. Не могли бы вы со мной связаться по Ватсапп или телеграмм для обсуждения проекта и возможного сотрудничества. .

С уважением Алексей

2 месяца назад
guest_1698660641923
Германия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад