Проект в ББ Ackerweg

Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я проживаю в Германии в городе Баден-Баден. Мы занимаемся развитием и строительством объектов недвижимости. В данный момент у нас есть потребность в помощи Архитектора. Я только сегодня зарегистрировался на этом портале, после того как увидет ваши работы. Нам интересно было бы с вами посотрудничать. Не могли бы вы со мной связаться по Ватсапп или телеграмм для обсуждения проекта и возможного сотрудничества. .

С уважением Алексей