Баннер для ютюб-канала

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Закрыт13 заявок289 просмотров

Требуется сделать баннер для ютюб-канала юридической конторы

1. Сохранить стилистику сайта и цветовую гамму

2. Солидность

Задание должно быть выполнено и сдано в Photoshop многослойный 

Оплата в PaySend

В заявке укажите сроки, цену и портфолио

6 лет назад
isralaw14
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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