Для сайту інструментів

Нужно сделать интересные яркие картинки для тeлeграmчика и бота. Найти тележку можно по ссылке Gritbox Как пример картинка внизу, всё что связано с фрилансом, например компьютер, деньги, кофе (5 шт.) И ещё две анимированные картинки. Более подробно ...