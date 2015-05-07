Нарисовать баннеры для мобайла ВК

Необходимо отрисовать несколько баннеров для рекламы в Вконтакте и в дальнейшем для МyТаргет.

Размер баннера для Вк - 600х336

Нахожусь в поисках дизайнера (или двух) на постоянное сотрудничество.

Баннеры должны быть простые и понятные для пользователей. Без "извращений" и сложной игрой со шрифтами.

Скорость очень важна. Лучше сделать на 4, но быстро, чем "на отлично" но долго.

Как я вижу сотрудничество - я высказываю идею, которую я хотел бы видеть на баннере, а вы ее красиво подаете в понятном виде. Образцы баннеров http://joxi.ru/KAgKoM7uxNLVAl

Если вам интересно подобное сотрудничество - указывайте пожалуйста сразу ориентировочную стоимость за один баннер и примеры ваших работ (именно баннеры).