Здравствуйте! Необходимо нарисовать баннер для сайта размером 150*200 пикселей, изображающий один из сервисов на сайте. Подробности расскажу выбранному исполнителю при личном общении.
Нарисовать баннеры для мобайла ВК
Необходимо отрисовать несколько баннеров для рекламы в Вконтакте и в дальнейшем для МyТаргет.
Размер баннера для Вк - 600х336
Нахожусь в поисках дизайнера (или двух) на постоянное сотрудничество.
Баннеры должны быть простые и понятные для пользователей. Без "извращений" и сложной игрой со шрифтами.
Скорость очень важна. Лучше сделать на 4, но быстро, чем "на отлично" но долго.
Как я вижу сотрудничество - я высказываю идею, которую я хотел бы видеть на баннере, а вы ее красиво подаете в понятном виде. Образцы баннеров http://joxi.ru/KAgKoM7uxNLVAl
Если вам интересно подобное сотрудничество - указывайте пожалуйста сразу ориентировочную стоимость за один баннер и примеры ваших работ (именно баннеры).
Заявки фрилансеров
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