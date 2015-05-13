Сделать шапку для сайта такси

Нужно сделать шапку (баннер) для сайта такси.

Требования: профессионализм, качество исполнения, НО! главное ИДЕЯ. Нужно чтобы была идея достойная того, чтобы люди оставались на сайте, увидев, и совершали какие-либо действия.

Прошу указывать цену, без стоимости не рассматривается!

Подробнее что и как в прикрепленном ТЗ.