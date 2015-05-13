Сделать шапку для сайта такси

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Завершен17 заявок277 просмотров

Нужно сделать шапку (баннер) для сайта такси.

Требования: профессионализм, качество исполнения, НО! главное ИДЕЯ. Нужно чтобы была идея достойная того, чтобы люди оставались на сайте, увидев, и совершали какие-либо действия.

Прошу указывать цену, без стоимости не рассматривается!

Подробнее что и как в прикрепленном ТЗ.

10 лет назад
vodomer
Марлен 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством доволен! Всё выполнено в срок и на высшем уровне, рекомендую данного исполнителя!
Чётко поставленная задача, заказчик заранее знал что хотел увидеть, по этому никаких лишних "движений мышкой" с нашей стороны произведено не было :) Проект был интересный и оплата произведенная без задержек и проблем - оставили лишь положительные впечатления от сотрудничества! Всем рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
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