Чистка таблицы базы данных sql wp_options

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Закрыт9 заявок194 просмотра

Базы данных sql wp_options содержит больше 300 мб данных. Помогите разобраться, почистить, оптимизировать, удалить ненужное.

SQL
8 лет назад
comerce
35 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

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