Переписать запросы к бд для highload проекта на WP

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Закрыт4 заявки316 просмотров

переписать запросы к бд для highload проекта на WP 

нужен опытный программист, способный значительно снизить нагрузку. 

сейчас при формировании страницы используется от 200 до 400 запросов к мускулу. кеширование не помогает. 

оплата за результат. любой удобный способ оплаты. 

нужно сделать срочно

WordPress
8 лет назад
sergtrue
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов

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