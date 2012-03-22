Формирование базы данных

Есть файл на тысячу строк с вот такой структурой: I 2457 346 0 I 2458 289 ML,SM I 2461 437 One Size I 2462 535 32A,32B,32C,34B,34C,34D,34DD,36B,36C,36D,36DD,38B,38C,38D,38DD I 2463 437 One Size Нужно его построчно разбить по условию: если в строке в 4м столбце 0 - его удаляем значение "0", строку - пропускаем. если там нет ...