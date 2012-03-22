Использовать СУБД MySql. Писать на языке Java. Использовать Метод уподобления структуры БД исходному коду или Метод инкрементных изменений. Нужен простецкий интерфейс, в командной строке, никакой графики, хотя бы с тем же commit, rollback, ...
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Формирование базы данных в виде оригинальных каталогов автозапчастей.
Для примера сайты: exist.ru, realoem.com
Опыт работы с БД и примеры работ обязательны.
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