Формирование базы данных

Базы данныхЗакрыт2 заявки306 просмотров
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Формирование базы данных в виде оригинальных каталогов автозапчастей.

Для примера сайты: exist.ru, realoem.com

Опыт работы с БД и примеры работ обязательны.

12 лет назад
galinakim
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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