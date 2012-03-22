Написать систему контроля версий заданной БД

Использовать СУБД MySql.

Писать на языке Java.

Использовать Метод уподобления структуры БД исходному коду или Метод инкрементных изменений.

Нужен простецкий интерфейс, в командной строке, никакой графики, хотя бы с тем же commit, rollback, tag и write_to_log.

Нужна коротенькая документация – как работать с системой, как её запускать и так далее и полное описание программного кода.

Сайты по теме:

1. habrahabr.ru/post/121265/

2. www.techinfo.net.ru/docs/...

3. www.cvshome.org/

В приложении есть таблица сравнительная, где различные системы контроля версий сравниваются – вот мне нужно узнать что именно там сравнивается, то есть перевести её на русский и дать примерное описание функций, которые сравниваются.