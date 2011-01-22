Здравствуйте!

Интересует база данных по подбору фильтров по марке автомобиля, в которой бы к каждой модели была привязка к номеру производителя

В результате из БД хотелось бы вытащить такую информацию:

МАРКА, МОДЕЛЬ, ГОД ВЫПУСКА, ТИП В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ (факт. объем и тип двигателя), + привязка номеров

масляный топливный салонный воздушный

Пример подбора

http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=8&ktlg_subpage=00&ktlg_01_mrksl=0&ktlg_01_mdrsl=&ktlg_01_modsl=0&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1

Так же в перспективе еще несколько баз (стеклоочистители свечи автолампочки)