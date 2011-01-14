SharePoint 2010: Разработка (и доработка) портала

Уважаемые фрилансеры, добрый вечер!

Во вложении техническое задание на разработку (и доработку) корпоративного портала на базе SharePoint 2010.

На настоящий момент разыскивается толковый программист для работы над проектом в SharePoint 2010.

Проект разрабатывается под солидную организацию, соответственно, бюджеты, сроки – все будет обсуждаться на серьезном уровне) Потом можно будет положить себе в портфель работу.

Единственное требование – профессионализм. Нужно реально хорошо владеть программингом в данном направлении. Желательно находиться в Москве, чтобы удобнее было работать. Но это не критично. Возможно заключение официального договора.

Интересуют стоимость и сроки разработки. Рассматриваются как отдельные разработчики, так и команды.

Отбор будет жесткий. Пожалуйста, отписывайтесь в проекте только уверенные в себе, либо посодействуйте в знакомстве с программистом.