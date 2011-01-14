SharePoint 2010: Разработка (и доработка) портала

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Уважаемые фрилансеры, добрый вечер!

Во вложении техническое задание на разработку (и доработку) корпоративного портала на базе SharePoint 2010.

На настоящий момент разыскивается толковый программист для работы над проектом в SharePoint 2010.

Проект разрабатывается под солидную организацию, соответственно, бюджеты, сроки – все будет обсуждаться на серьезном уровне) Потом можно будет положить себе в портфель работу.

Единственное требование – профессионализм. Нужно реально хорошо владеть программингом в данном направлении. Желательно находиться в Москве, чтобы удобнее было работать. Но это не критично. Возможно заключение официального договора.

Интересуют стоимость и сроки разработки. Рассматриваются как отдельные разработчики, так и команды.

Отбор будет жесткий. Пожалуйста, отписывайтесь в проекте только уверенные в себе, либо посодействуйте в знакомстве с программистом.

14 лет назад
Alinchik
Алина 
44 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва

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