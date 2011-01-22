Работа с csv файлами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки208 просмотров

Есть csv файл 5000+ товаров

нужно его переделать под импорт на сайт магазин на скрипте VAMSHOP

есть папка с картинками товара, которую я залью в корень магазина на vamshop

в итоге требуется результат чтобы при импорте все встало на свои места, появились фотки там где и должны быть, появились описания и т.д. в общем полностью перенести один сайт на другой. В магазине на который нужно переносить товар уже товар свой есть, т.е он не с нуля, если это важно )

пишите цену и контактные данные ) пишите те , кто с подобным сталкивался..

14 лет назад
rucwert
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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