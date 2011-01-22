Работа с csv файлами

Есть csv файл 5000+ товаров

нужно его переделать под импорт на сайт магазин на скрипте VAMSHOP

есть папка с картинками товара, которую я залью в корень магазина на vamshop

в итоге требуется результат чтобы при импорте все встало на свои места, появились фотки там где и должны быть, появились описания и т.д. в общем полностью перенести один сайт на другой. В магазине на который нужно переносить товар уже товар свой есть, т.е он не с нуля, если это важно )

пишите цену и контактные данные ) пишите те , кто с подобным сталкивался..