Выпускная квалификационная работа на Delphi

Необходимо разработать БД учета рабочего времени сотрудников с веб-интерфейсом. Описание. Деятельность компании связана с выполнением большого кол-ва проектов со строго регламентированными сроками. У каждого проекта есть ответственный и исполнители (ответственный также может быть ...