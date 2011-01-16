Разобраться с базой данных и сделать выгрузку.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок246 просмотров

База данных на firebird. Нужно разобраться с ней и сделать модуль который по запросу будет определенные данные выгружать в интернет-магазин. Магазин на Vamshop. Базу и формат загрузки с кину на почту.

14 лет назад
Fenix_K
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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