Здравствуйте! Хостер ругается, что сайт выдает критическую нагрузку на SQL-сервер. Что при 200 уников в сутки - нереально. Скорее всего нагрузку выдает (-ют) какой-то неоптимизированный запрос из самописных компонентов (делали несколько доработок) ...
Разобраться с базой данных и сделать выгрузку.
База данных на firebird. Нужно разобраться с ней и сделать модуль который по запросу будет определенные данные выгружать в интернет-магазин. Магазин на Vamshop. Базу и формат загрузки с кину на почту.
Заявки фрилансеров
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