Нужна самая новая и последняя база ip подсетей всех стран для GEO таргетинга. А также регионы и районы России.
Проектирование базы данных
Требуется выполнение проекта по представленному ниже плану! Задание отправлю на почту! Заранее благодарен!
План выполнения работы
1.Изучение и описание предметной области
2.Построение концептуальной (инфологической ) модели
3.Проектирование датологической модели данных
Проектирование датологической модели может осуществляться с помощью графического интерфейса СУБД. Вы должны спроектировать контейнер базы данных, в котором обязательно предусмотреть возможный контроль вводимых значений в таблицы базы данных как на уровне полей, так и на уровне записей ,создать необходимые индексы, учесть условия целостной ссылочности, Для предоставления возможностей пользователю доступа к базе данных необходимо создать локальные изменяемые представления для каждой (может быть ,почти для каждой) таблице. В курсовой работе описать эти представления командами sql.
4.Проектирование пользовательского интерфейса
Пользовательский интерфейс должен давать пользователю следующие возможности:
Просматривать, редактировать,добавлять содержимое базы данных; осуществлять поиск информации; выполнять необходимые запросы к данным, получать отчеты, осуществлять сервисные функции по обслуживанию базы данных(упаковка, переиндексация, изменение условно-постоянной или так называемой справочной информации, восстановление данных после сбоя , организация контекстно-зависимой помощи)
5. Разработка программного обеспечения в среде СУБД MS Acces для работы с базой данных
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