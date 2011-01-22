Проектирование базы данных

Требуется выполнение проекта по представленному ниже плану! Задание отправлю на почту! Заранее благодарен!

План выполнения работы

1.Изучение и описание предметной области

2.Построение концептуальной (инфологической ) модели

3.Проектирование датологической модели данных

Проектирование датологической модели может осуществляться с помощью графического интерфейса СУБД. Вы должны спроектировать контейнер базы данных, в котором обязательно предусмотреть возможный контроль вводимых значений в таблицы базы данных как на уровне полей, так и на уровне записей ,создать необходимые индексы, учесть условия целостной ссылочности, Для предоставления возможностей пользователю доступа к базе данных необходимо создать локальные изменяемые представления для каждой (может быть ,почти для каждой) таблице. В курсовой работе описать эти представления командами sql.

4.Проектирование пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс должен давать пользователю следующие возможности:

Просматривать, редактировать,добавлять содержимое базы данных; осуществлять поиск информации; выполнять необходимые запросы к данным, получать отчеты, осуществлять сервисные функции по обслуживанию базы данных(упаковка, переиндексация, изменение условно-постоянной или так называемой справочной информации, восстановление данных после сбоя , организация контекстно-зависимой помощи)

5. Разработка программного обеспечения в среде СУБД MS Acces для работы с базой данных