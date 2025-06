Задача включает разработку информационной системы 'Библиотека вуза' с использованием MySQL или MsSQL. Требуется создать диаграмму связей базы данных, триггеры (AFTER, INSTEAD OF), пользовательские функции и 13 SQL-запросов. Также необходимо разработать графическое приложение MDI на C#, которое будет взаимодействовать с базой данных и реализовать хранимые процедуры.