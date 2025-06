На основе данного создания разработать диаграмму связей, БД в одной из СУБД (желательно MySql, но можно использовать и MsSql), создать триггеры (AFTER, INSTEAD OF с использованием команд обработки данных; INSERT INTO, UPDATE, DELETE), построить триггеры с IF и циклов с WHILE; пользовательские функции, которые соотстветствуют заданию, создать запросы (13 штук,перечислены после условия); разработать графическое приложение MDI в C#, которое будет связываться с этой базой данных. Создать хранимые процедуры в данной базе данных.