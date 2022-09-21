Необходим парсер для сбора контактов с Яндекс карт по заданным критериям. Парсер должен сохранять данные в базу данных или файл Excel, включая название компании, адрес, телефон и другие данные. Также требуется проверка на дубли и установка бесплатного VPN для предотвращения блокировок.
Информационная система "Библиотека вуза", использование СУБД MySQL/MsS
На основе данного создания разработать диаграмму связей, БД в одной из СУБД (желательно MySql, но можно использовать и MsSql), создать триггеры (AFTER, INSTEAD OF с использованием команд обработки данных; INSERT INTO, UPDATE, DELETE), построить триггеры с IF и циклов с WHILE; пользовательские функции, которые соотстветствуют заданию, создать запросы (13 штук,перечислены после условия); разработать графическое приложение MDI в C#, которое будет связываться с этой базой данных. Создать хранимые процедуры в данной базе данных.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Базы данных1 исполнительЗакрытнет даты
Разработать облачную базу данных для организации с несколькими уровнями доступа. Каждый руководитель комнаты должен иметь возможность фиксировать занятые и свободные места, а также детально просматривать информацию о каждом месте. Также необходим доступ для руководителя организации для общего мониторинга. Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным.Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо дополнить существующую базу данных из 800 строк недостающими именами с фамилиями и номерами телефонов. Оплата составляет 0,05 цента за строку. Подробности и инструкция доступны в видео.Завершен3 года назад
- $117
Требуется оптимизировать большую таблицу в Excel, содержащую данные лабораторных исследований. Необходимо отсортировать данные по каждому человеку и параметру анализа, а также удалить лишние даты. Подробности будут предоставлены в личном сообщении.Базы данных22 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в создании формы в Access с использованием первичных данных из Excel. Необходимо разработать и оформить форму, следуя предоставленному примеру. Укажите, какие данные необходимо включить и как они должны отображаться.Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать HTML-страницу, позволяющую участникам проекта вводить свой ID для получения информации о начисленных баллах. Данные будут извлекаться из Гугл таблицы с двумя столбцами: ID участника и его баллы. После ввода номера и нажатия кнопки, пользователю будет отображено количество баллов. Требуется обеспечить корректное взаимодействие с таблицей в облаке.Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать веб-страницу, которая будет выводить данные из базы данных MySQL. Страница должна включать форму для редактирования этих данных и возможность отправки на печать. Пример веб-страницы предоставлен.Завершен3 года назад
Необходимо срочно выполнить задания по SQL, указанные в документе. Ищется фрилансер с опытом работы с базами данных, способный быстро и качественно выполнить поставленные задачи.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем разработчика для доработки сайта клиники на Django. Необходимы навыки работы с Python, HTML, CSS, JS и базами данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL). Опыт от 1,5 до 2 лет. Работа совместно с SEO-разработчиком, требуется помощь в ведении проекта и доработке отдельных страниц.Завершен3 года назад
- $40
Задача заключается в извлечении ключа из токена с неизвлекаемым ключом рутокен. Необходимо подробно описать процесс и методы, используемые для выполнения этой задачи.Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад