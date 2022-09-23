Необходим парсер для сбора контактов с Яндекс карт по заданным критериям. Парсер должен сохранять данные в базу данных или файл Excel, включая название компании, адрес, телефон и другие данные. Также требуется проверка на дубли и установка бесплатного VPN для предотвращения блокировок.
Написать скрипт для наполнения базы
Есть база с адресами, нужен скрипт который будет брать адрес из файла (таблица в гугл таблицах), делать поиск по адресу на сайте, копировать стоимость и вставлять цену в файл из которого было первоначально взят адрес.
тз тут:
https://docs.google.com/document/d/1nypwIwWPSU5d2954I9DpTPWclukZ2xm27nL49yjO5fo/
Заявки фрилансеров
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