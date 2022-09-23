Есть база с адресами, нужен скрипт который будет брать адрес из файла (таблица в гугл таблицах), делать поиск по адресу на сайте, копировать стоимость и вставлять цену в файл из которого было первоначально взят адрес.

тз тут:

https://docs.google.com/document/d/1nypwIwWPSU5d2954I9DpTPWclukZ2xm27nL49yjO5fo/