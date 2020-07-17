Необходимо загружать файлы XML в базу на sql сервере

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Закрыт3 заявки1087 просмотров

Необходимо загружать файлы XML в базу на sql сервере с посеkдующим формированием отчета в формате EXCEL за период с отбором по организации.

SQL
5 лет назад
guest_15917960137676
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