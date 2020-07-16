Программист-разработчик MVC, SQL, C#. (проект на длительный срок)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок1257 просмотров

Необходим программист для участие в проекте.  В задачу будет входить разработка страниц, контролов, таблиц, моделей данных. 

Работа ведется на C# с использование базы SQL  и  MVC.

Оплата 1500 рублей за 1 час работы. 

SQL
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Sergey_Dorf
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