Необходимо настроить на работающем проекте конфигурацию БД PostgreSQL на уровне самой БД и на уровне операционной системы для оптимальной работы и при необходимости дать рекомендации для необходимых профилактических действий, настройки или модернизации hardware. База ...
Программист-разработчик MVC, SQL, C#. (проект на длительный срок)
Необходим программист для участие в проекте. В задачу будет входить разработка страниц, контролов, таблиц, моделей данных.
Работа ведется на C# с использование базы SQL и MVC.
Оплата 1500 рублей за 1 час работы.
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