Нужно автоматизировать перенос данных из .xls в .csv

Вводная:, Документ1 – это выгрузка товаров из нашей CRM, Документ2 – это трафарет для загрузки товаров в интернет магазин.

Задача: написать инструмент который сможет взять данные из Документ1 и правильно их перенести в Документ2.

Сложность: В документ2 есть столбец "sku:size:color:price:purchaseprice:amount", описание этой колонки и остальных значений тут www.advantshop.net/help/p...

вкратце, в этой колонке описываются несколько параметров разделенных ":" и если открыть файл в екселе, то получится несколько значений в одной ячейке, а эти значения надо брать из Документ1, где они находятся в разных ячейках