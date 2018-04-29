Задание по программированию на языке C#

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Задание на языке С#. БД было создано вWorkbench. Часть программа сделана, она находится в прикрепленном файле, там же

находится файл БД и текст задания (файл docx). Срок до 11 мая, но желательно раньше.

6 лет назад
Nataly1998
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад