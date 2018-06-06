Приложение с использованием MySQL

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 Написать несложное приложение с использованием MySQL. Подробности в прикрепленном файле (изменено и дополнено).

MySQL
6 лет назад
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
petdim
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
4 дня
Спасибо Дмитрию за работу, задание было выполнено в соответствии с ТЗ и в срок. Хорошо ориентируется в своей сфере и доступным языком подсказывает и объясняет что не понятно. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. Работой с ним доволен. Рекомендую