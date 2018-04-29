Выгрузить 1-ин столбец из одного файла Ексель в другой

Здравствуй.

Ситуация такова: у нас есть интернет-магазин и мы подключаемсейчас к нему сервис "Мой склад" для синхронизации товаров.

Есть два Ексель-файла: один с 3-мя столбцами (наименование,код, цена; поле с кодом в этом файле пустое) и другой с кучей столбцов

(но нам нужно скопировать из него всего один - "внешнийкод)"

То есть просто из одного Ексель-файла в другой Ексель-файлнеобходимо перенести 1-ин столбец с кодами.

В чём нюанс?

В файле с 3-мя столбцами есть чуть более 800 разных позицийтовара и в файле с множеством столбцов есть примерно столько же товаров (в

первом файле есть часть позиций из второго файла, но не все; во втором файле

есть часть позиций из первого, но не все).

Напротив каждой позиции в файле с множеством столбцов естькод. Вот его то и нужно перенести в другой файл, поле с кодом которого пока

пустое.

Но сделать это нужно так, чтобы каждый код соответствовалнеобходимой позиции. В принципе, вот и всё.

Делов, думаю, на несколько минут, если ты разбираешься вексель.

Сделать нужно сейчас. Пишите - объясню ещё раз.

Файлы прикрепляю.