Выгрузить 1-ин столбец из одного файла Ексель в другой

Написать несложное приложение с использованием MySQL. Подробности в прикрепленном файле (изменено и дополнено).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуй.
Ситуация такова: у нас есть интернет-магазин и мы подключаемсейчас к нему сервис "Мой склад" для синхронизации товаров.
Есть два Ексель-файла: один с 3-мя столбцами (наименование,код, цена; поле с кодом в этом файле пустое) и другой с кучей столбцов
(но нам нужно скопировать из него всего один - "внешнийкод)"
То есть просто из одного Ексель-файла в другой Ексель-файлнеобходимо перенести 1-ин столбец с кодами.
В чём нюанс?
В файле с 3-мя столбцами есть чуть более 800 разных позицийтовара и в файле с множеством столбцов есть примерно столько же товаров (в
первом файле есть часть позиций из второго файла, но не все; во втором файле
есть часть позиций из первого, но не все).
Напротив каждой позиции в файле с множеством столбцов естькод. Вот его то и нужно перенести в другой файл, поле с кодом которого пока
пустое.
Но сделать это нужно так, чтобы каждый код соответствовалнеобходимой позиции. В принципе, вот и всё.
Делов, думаю, на несколько минут, если ты разбираешься вексель.
Сделать нужно сейчас. Пишите - объясню ещё раз.
Файлы прикрепляю.
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