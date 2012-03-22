Нужно описание программы разработанной на 1С 8.2

Формирование базы данных в виде оригинальных каталогов автозапчастей. Для примера сайты: exist.ru, realoem.com Опыт работы с БД и примеры работ обязательны.
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Описание в составе:
2.1. Титутльный лист, содержащий название проекта, дату начала и дату окончания проекта.
2.2. Оглавление.
2.3. Задание на курсовой проект.
2.4. Краткое описание разрабатываемого продукта (2-3 абзаца).
2.5. Анализ требований:
2.5.1. Список требований;
2.5.1.1. Функциональные возможности системы соответствующие предъявляемым требованиям (Возможно представление функциональных возможностей с помощью Диаграммы вариантов использования UML;
2.5.1.2. Список пользователей системы и выполняемые им роли Для каждого пользователя описать роль, отводимую ему в разрабатываемой системе;
2.5.1.3. Для каждой функции в системе указать:
• Название;
• Список актеров, которые могут инициировать выполнение данной функции или получать результаты ее выполнения
• Краткое описание сценария выполнения.
2.6. Структура данных:
• Структура базы данных (БД) или типизированного файла, в котором хранятся данные системы. Структуру БД представить с помощью ER диаграммы или диаграммы классов UML. Обязательно указать название таблиц, атрибуты, их назначение (описание) и тип.
• Если имеются собственные классы, то представить Диаграмму классов. Для каждого класса (утилиты класса) указать:
• Название класса, его предназначение;
• Для каждого атрибута указать название, тип данных, степень видимости, и назначение (вербальное описание);
• Для каждого метода указать степень видимости, его сигнатуру и назначение (вербальное описание).
2.7. Физическая модель:
• Структура компонентов программной системы с указанием модулей, подпрограмм и взаимосвязей. (Возможно использование Диаграммы модулей с указанием классов распределяемых по модулям);
2.8. План тестирования :
• Набор тестов (test cases):
Для каждого теста указать его описание и результат тестирования
Задание: Программа аэропорта
Аэропорт – справочная система о рейсах самолетов
Информационно-справочная система аэропорта должна отображать следующую информацию:
• Название аэропорта, в котором она функционирует
• Все рейсы делятся на две категории: рейсы прилетающих самолетов и рейсы отлетающих самолетов. С каждым рейсом связана следующая информация:
• Номер рейса – уникальный для каждого рейса
• Название авиакомпании, осуществляющей рейс
• Пункт вылета и прилета
• Время вылета и прилета
• Тип самолета
• Количество мест в салоне
Информационно-справочная система аэропорта должна выводить информацию о вылетающих и прилетающих рейсах, упорядочив ее по времени вылета и прилета. Основной экран (окно) программы должен воспроизводить (или походить на) информационное табло, функционирующее в реальных аэропортах.
Вывести на экран (в окно) суточное потребление еды (в единицах наборов) на всех отправляющихся рейсах указанной авиакомпании, исходя из того, что на рейсах должны кормить не реже, чем один раз в 4 часа
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