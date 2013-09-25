Парсер дубль-гис со сбором емейлов

По этим данным сделать отчет (файл прикреплен) И по типу, заполнить в таблице данные. примеры выполенной работы в файлах ворда. (два примера) Предлагайте цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, добрый день!
Требуется парсер дубль-гис, который будет собирать емейлы по городу и запросу/рубрике
Сейчас в дубльгисе в онлайн версии нет емейлов (есть в декстопной). Поэтому нужно либо как то скрытые емейлы выцеплять, либо идти по указанному сайту и там выуживать все емейлы (из разделов Контакты, Шапки и т.п.).
На выходе должен быть ехель файл с данными:
- поисковый запрос/рубрика
- Город
- Название организации
- сайт
- емейл
- телефон
Указывайте в заявке цену и срок (для простого парсера и для второго)
- Похожие заказы
- Базы данных7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Требуется выполнить анализ имущества в excel по примеру Во вложении файл с данными, пример, по которому нужно оформить и пояснение к примеру Нужно создать лист со списками, потом формулами связать и прикрепить эти списки к листам анализа ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Обязанности: -внедрение Database vault на Oracle Database 11g с технологией RAC и Standby Требования: - опыт работы Oracle DBA от 3 до 6; - знание английского языка на уровне чтения технической литературы; - возможность приступить к работе как можно ...Базы данныхнет заявокЗакрыт10 лет назад
Написать систему работы с разными API провайдеров, сортировать и обрабатывать эти данные, а с другой стороны отдавать единый API интерфейс для управление данными и самой системой BBDID Инструменты: Язык - PHP 5.3 и более База данных - mysql. API ...Базы данных2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $160
Необходима программа со следующим функционалом: 1. Программа должна выгружать данные из базы SharePoint на жесткий диск используя следующие условия: 1.1. Только из указанных узлов (белый список). Список можно изменять. ...Закрыт10 лет назад
В базу попадает битая кодировка в виде непонятной "кракозябры" которую требуется распозовать и отфилтровывать. На этом форуме ведется обсуждение аналогичной проблеммы http://www.php.su/forum/topic.php?forum=71&topic=10774Закрыт10 лет назад
- $100
требуется создание программы для автоматизации передачи заданий на комплектацию. функции программы: - добавление и изменение прайс листов в формате excel - добавление и изменение фотографий к номенклатуре (фотографии есть) - атозаполнение xml-файла по добавленным прайс-листам - работа с ...Базы данных5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Модернизировать базу данных на основе программы "Склад и торговля" 2.5 - На основе триггеров написать MySQL код для автоматизации баз данных - Добавить в главную таблицу "Товары" числовое поле "Количество" (при выставлении числа N строка полностью переносится ...Закрыт10 лет назад
Нужна помощь в разработке программы для магазина запчастей. От программы требуется примерно следующие возможности. 1. Подключение к базе данных TecDoc и работа с данными из программы TecDoc установлен и ежеквартально обновляется. Примерно повторить функционал TecDoc. Добавить ...Базы данных3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для небольших но необходимых правок нужен хороший Delphi-программист. Обязательны опыт, умение читать чужой код и быстро вработаться в проблему. Наличие на связи и оперативность - тоже обязательны. Правки должны быть реализованы без спешки, но и не откладывая. Если у ...Базы данных8 заявокЗакрыт10 лет назад