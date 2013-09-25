Парсер дубль-гис со сбором емейлов

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Коллеги, добрый день!

Требуется парсер дубль-гис, который будет собирать емейлы по городу и запросу/рубрике

Сейчас в дубльгисе в онлайн версии нет емейлов (есть в декстопной). Поэтому нужно либо как то скрытые емейлы выцеплять, либо идти по указанному сайту и там выуживать все емейлы (из разделов Контакты, Шапки и т.п.).

На выходе должен быть ехель файл с данными:

- поисковый запрос/рубрика

- Город

- Название организации

- сайт

- емейл

- телефон

Указывайте в заявке цену и срок (для простого парсера и для второго)

10 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$90
2 дня
Первый раз сталкиваюсь с подобным исполнителем. Сделал предоплату. Обговорили ТЗ, он согласился это выполнить. Когда на выходе он предоставил недоделанный парсер, я попросил его доделать. Он отказался исправлять замечания. Стал требовать доплату за то, что должен был сделать. Без доплаты отказался доделывать, поскольку мне нужен результат, я согласился доплатить, хотя мнение о таком исполнителе сложилось. Хочет получить денег за недоделанную работу. Отказывается возвращать деньги. Говорит на отзывы ему все равно. Коллеги, я не знаю, каким образом у него такие положительные отзывы (хотя если внимательно почитать - видно, что многие пишут, что он потом отказывается исправлять собственные ошибки и подобные негативные вещи), будьте внимательны и не связывайтесь с данным кидаловом. В результате сорваны сроки и потеряны деньги.
Абсолютно неадекватный заказчик. Обговорили все в ЛС, утвердили бюджет,сделал предоплату. И тут же началось, а вот знаете мне еще вот это надо, причем совсем не мелочь, а примерно четверть работы от общего объема, целый час пытался меня уговорить, на мои возражения, что это оплачивается отдельно начинал спорить, но вроде понял, отстал. На следующий день еще одно захотел и тоже немалая часть работы, но и в этот раз казалось бы договорились. В момент сдачи опять начал по новой просить бесплатно сделать то, что хотел накануне, доплачивать за сверхурочную работу не хочет, скрипт забирать тоже отказывается, мотивируя это тем, что ему нужны эти доработки, бесплатно, мол он их просто забыл упомянуть. В итоге я потратил 8 часов на скрипт и 6 (ШЕСТЬ) на споры с ним, под конец он предложил оплатить доработки, но за цену в 3 раза ниже. В итоге не желая больше растягивать такое удовольствие я отказался от этого. Заказанный им скрипт, который сделан в точности и соответствии с заявкой и обсуждением в ЛС забирать не хочет. К тому же платить я так понимаю он и не собирался, у него в проектах сразу за моим стоит еще 2 по этой же задаче, видимо искал кого будет легче кинуть.
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