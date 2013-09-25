Парсер дубль-гис со сбором емейлов

Абсолютно неадекватный заказчик. Обговорили все в ЛС, утвердили бюджет,сделал предоплату. И тут же началось, а вот знаете мне еще вот это надо, причем совсем не мелочь, а примерно четверть работы от общего объема, целый час пытался меня уговорить, на мои возражения, что это оплачивается отдельно начинал спорить, но вроде понял, отстал. На следующий день еще одно захотел и тоже немалая часть работы, но и в этот раз казалось бы договорились. В момент сдачи опять начал по новой просить бесплатно сделать то, что хотел накануне, доплачивать за сверхурочную работу не хочет, скрипт забирать тоже отказывается, мотивируя это тем, что ему нужны эти доработки, бесплатно, мол он их просто забыл упомянуть. В итоге я потратил 8 часов на скрипт и 6 (ШЕСТЬ) на споры с ним, под конец он предложил оплатить доработки, но за цену в 3 раза ниже. В итоге не желая больше растягивать такое удовольствие я отказался от этого. Заказанный им скрипт, который сделан в точности и соответствии с заявкой и обсуждением в ЛС забирать не хочет. К тому же платить я так понимаю он и не собирался, у него в проектах сразу за моим стоит еще 2 по этой же задаче, видимо искал кого будет легче кинуть.