Здравствуйте. Необходимо создать программу учета заказов по написанию работ. С базой будет работать менеджер, соответственно нужно чтобы заказ невозможно было удалить. Необходима: автоматическая нумерация, база заказчиков, данный исполнителей, полное описание заказа с выводом на печать. ...
Приложение на C# по выгрузке из MS SQL
Необходимо разработать структуру базы данных и организовать выгрузку группы отчетов в MS Excel согласно прилагаемому ТЗ.
Заявки фрилансеров
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