Приложение на C# по выгрузке из MS SQL

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок206 просмотров

Необходимо разработать структуру базы данных и организовать выгрузку группы отчетов в MS Excel согласно прилагаемому ТЗ.

SQL
13 лет назад
rubad
Рубен 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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