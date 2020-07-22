Схема БД

$40
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Завершен1 заявка191 просмотр

создать графическое отображение бд

5 лет назад
just_rock
Иван 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

arkondrusev
Артем 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель!
Грамотная формулировка ТЗ, Прекрасная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

arkondrusev
Артем 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад