Спроектировать схему базы данных

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Закрыт7 заявок367 просмотров

Необходимо создать схему базы данных сложного проекта. После того, как Вы подадите заявки, я высылаю тестовое тз. Вы ознакамливаетесь (задаете уточняющие вопросы, если необходимо), говорите сроки выполнения и стоимость. Я создаю проект конкретно по тестовому заданию и Вы приступаете к его выполнению

5 лет назад
just_rock
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Заявки фрилансеров

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