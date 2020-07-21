Спроектировать схему базы данных

Необходимо создать схему базы данных сложного проекта. После того, как Вы подадите заявки, я высылаю тестовое тз. Вы ознакамливаетесь (задаете уточняющие вопросы, если необходимо), говорите сроки выполнения и стоимость. Я создаю проект конкретно по тестовому заданию и Вы приступаете к его выполнению