Знание, mysql,json,snmp,bash или python

написать нам скрипт для huawei olt что бы добавляло анушку и удаляло ? Ниже скидуб тз

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написать нам скрипт для huawei olt что бы добавляло анушку и удаляло Если да кака цена ? Ниже скидуб тз ТЗ 2 скрипта 1й скрипт 1 Из таблицы olt_host берём ip шасси 2 Из таблицы olt_workers берём значения sn 3 Получаем sn ont и сравниваем его с данными в таблице olt_workers, если нет совпадений по серийникам, переходим к следующему шасси, до тех пор пока все не проверятся 4 В случае обнаружения на шасси нужного серийного номера, добавляем ont на шасси 5 Добавляем данные полученные в шаге 4 и 1 в таблицу olt_temp_ont: free_sp - использованный service-port, ip шасси, ifindex, ont_id 2й скрипт 1 берём данные из таблицы olt_temp_ont и проверяем время добавления ont, по истеченни 15 минут её удаляем с шасси ip которого в таблице.