Необходимо осуществить модернизацию интеграции ИС Контингент с Гоуслугами в части подачи заявления родителями для своих детей в дошкольные организации. Интеграция с Госулугами осуществлена по СМЭВ 3.х, REST API.

Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), библиотека FluentValidation, база данных – PostgreSQL.

Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.