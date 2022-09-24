Чертёж самурайского меча " катана " в корел

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Закрыт6 заявок490 просмотров

Чертёж самурайского меча " катана " в корел. желательно с ножнами. лезвие 50см . может у кого-нибудь есть такой ? могу прислать рисунок. цена ?

3 года назад
guest_16640704193336
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