Необходимо спроектировать электрическую схему для сирены, используемой для начала игры между командами. Устройство должно включать 2 лампы (красная и зеленая), таймер на 9 секунд, кнопку и звуковой динамик. Взаимодействие между двумя устройствами должно осуществляться по Wi-Fi или Bluetooth. Устройство должно работать от сети 220В или аккумуляторов.