Комплект КД и 3D модель для печати

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен4 заявки96 просмотров

На основе эскизного наброска подготовить комплект конструкторской документации ( общий вил, разрезы и т.п.), и 3D модель, а также подготовить данные для 3D печати.

Выходные данные должны быть представлены в форматах dwg, pdf(в том числе и 3D модель) и stl.  Данные для печати должны учитывать то что толщина слоя печати не более 0,1мм.

На эскизе не указаны некоторые данные - параметры установочных отверстий, координаты кривой и т.п.

Эти данные будут сообщены в рабочем порядке.

Срок - 5 дней.

4 года назад
efric
57 лет
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9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$100
3 дня
Escrow
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Александр отличный заказчик. Чёткое и понятное ТЗ. Постоянно на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и однозначно рекомендую!

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