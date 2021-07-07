Требуется разработать альбом технических решений (АТР) для монтажа навесного вентилируемого фасада с использованием кронштейна КТКЗ. Необходимо визуализировать общий вид фасада с крупноформатной панелью, собрать узлы кронштейнов и иклей, добавить описание алгоритма монтажа и производственные чертежи. Также требуется создать динамические блоки для упрощения дальнейшего использования узлов.
Комплект КД и 3D модель для печати
На основе эскизного наброска подготовить комплект конструкторской документации ( общий вил, разрезы и т.п.), и 3D модель, а также подготовить данные для 3D печати.
Выходные данные должны быть представлены в форматах dwg, pdf(в том числе и 3D модель) и stl. Данные для печати должны учитывать то что толщина слоя печати не более 0,1мм.
На эскизе не указаны некоторые данные - параметры установочных отверстий, координаты кривой и т.п.
Эти данные будут сообщены в рабочем порядке.
Срок - 5 дней.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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