Комплект КД и 3D модель для печати

На основе эскизного наброска подготовить комплект конструкторской документации ( общий вил, разрезы и т.п.), и 3D модель, а также подготовить данные для 3D печати.

Выходные данные должны быть представлены в форматах dwg, pdf(в том числе и 3D модель) и stl. Данные для печати должны учитывать то что толщина слоя печати не более 0,1мм.

На эскизе не указаны некоторые данные - параметры установочных отверстий, координаты кривой и т.п.

Эти данные будут сообщены в рабочем порядке.

Срок - 5 дней.