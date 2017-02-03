Отрисовать в векторе чертежи

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Завершен28 заявок402 просмотра

Добрый день

По данной ссылке чертежи 12 этажей включая нулевой: http://dominant-plaza.com/catalog/ch-11/1/

 

По этой ссылке еще 7мь этажей включая нулевой: http://dominant-plaza.com/catalog/c-6/1c/ 

 

Необходимо отрисовать чертежи в векторе, исходный формат EPS или Ai

По сути просто перерисовать.

Стоимость и сроки оставляйте в заявке.

Спасибо.

8 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$25
2 дня
Все было выполнено в срок и качественно. Рекомендую.
Хороший заказчик! Рекомендую

Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад