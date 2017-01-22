Необходимо оцифровать чертежи из JPEG в .dwg 5 листов формата А3, 2 листа А2 и 4 листа А4 Масштаб 1:1 Пример А3
Рабочие чертежи транспортных конструкций
Выполнить рабочие чертежи транспортных конструкций под руководством ГИПа
10 т. руб
Возможна предоплата
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы25 заявокЗакрыт8 лет назад
- $42
нужно начертить масштабную схему станции (но немасштабной схемы нет, есть только количество путей в парках и примерная схема)+таблица ведомости путей и стрелочных переводов . на схеме расставить предельные столбики, нумерация путей, стрел.переводов. чертить схемы локомотивного ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Изготовить перфорацию в виде карты Украины точно так же как на рисунке s11.gif. Размер квадратика 6х6мм. Расстояние между квадратиками не менее 5мм. Расстояние квадратика от края листа 12-16мм. Всего 10 чертежей. Размеры ...Завершен8 лет назад
Требуется отрисовка планировок, образец который должен быть на выходе прикреплен к сообщению. Это делалось в фотошопе, но в чем Вы будете работать не важно. т.е. даются планировки, их нужно перерисовать в соответствии с образцом.Чертежи и Схемы93 заявкиЗакрыт8 лет назад
Дом 2 этажа по 48 мкв. Отопление смонтировано. Газ магистральный подведен. Газовая плита и 2-х контурный котел Пантера25 работают. Необходимы документы для акта приемки в эксплуатацию в газовом хоз. , т.к. был пожар. М.О.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Ищу дизайнера с большим опытом создания схем в Visio. Схема уже начерчена мной, нужно просто сделать в Visio красиво (красивые наполнители, стрелки, шрифт, и.т.д.) Схема небольшая, оплата WebMoney 40 USD + положительный ...Закрыт8 лет назад
Желательно в 16 версиюЧертежи и Схемы10 заявокЗакрыт8 лет назад
Переместить виды чертежа согласно схеме расположения на формат А1 Чертеж в автокаде и схема расположения прикрепленыЧертежи и Схемы29 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно требуется закончить деталировку 4-х 2D чертежей в аутокаде. Оплата почасовая, работа совместная через скайп конференцию. Все отдельные детали есть на отдельных чертежах требуется собрать все вместе. Желательно начать ...Завершен8 лет назад
По предоставленной схеме выполнить чертежЧертежи и Схемы54 заявкиЗакрыт8 лет назад