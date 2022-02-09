Выполнение реставрационных чертежей по фото здания

$19
Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок836 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выполнение чертежей, плана 1-го, 2-го этажа и разреза купеческого дома. Фото прилагаются, если надо, могу сходить на место и обмерить отдельные элементы. Фото проекта в итоге прилагаю. И презентация по исходному зданию.

2 года назад
guest_16372234482173
2 года в сервисе
Был
год назад