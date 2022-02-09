Выполнение реставрационных чертежей по фото здания

Необходимо сделать сборочный чертеж и деталировку макета птицы из фанеры. Прототип и подробное описание задачи в архиве. В предложении указать стоимость и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнение чертежей, плана 1-го, 2-го этажа и разреза купеческого дома. Фото прилагаются, если надо, могу сходить на место и обмерить отдельные элементы. Фото проекта в итоге прилагаю. И презентация по исходному зданию.
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