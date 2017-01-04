"Верстка" приложения для Android

Нужно "сверстать" интерфейсы для Android-приложения.

Всего 8-10 состояний.

Все интерфейсы прописаны в ТЗ в виде скетчей.

1. Вы даете требования к дизайну (формат, размеры, и т.д). Мы предоставляем макеты.

2. Вы "верстаете" макеты и создаете простое Android-приложение, которое может переключаться между 8-10 состояниями, описанными в ТЗ.

3. Мы на основе вашей "верстки" дописываем динамику.

На каком стеке устройств / версий Android будет работать ваша верстка?

Какой будет примерная стоимость такой работы?

Макеты не сложные в дизайне. Несколько текстовых и не текстовых блоков без графики.