Необходимо сделать дизайн шапки (самую верхнюю часть) для мобильной браузерной игры. Шапка будет состоять из следующего: - Уровень персонажа (игрока) - Полоса опыта игрока (или другой прогресс-бар, который можно реализовать средствами css ...
Yii интерфейс отображения
Интерфейс выводит связанные данные ввиде gridView
Поиск осуществляется по данным в связанных таблицах в виде выпадающего списка с возможностью добавления нового значения.
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