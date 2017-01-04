Yii интерфейс отображения

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Закрыт4 заявки179 просмотров

Интерфейс выводит связанные данные ввиде gridView

Поиск осуществляется по данным в связанных таблицах в виде выпадающего списка с возможностью добавления нового значения.

Yii
8 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров