Нужно нарисовать локацию 360 градусов для очков VR. Локация деньгохранилища Скруджа Макдака. Вид - как будто стоишь на трамплине над золотыми деньгами. Сзади - вход в хранилище.
Дизайн шапки мобильной игры
Необходимо сделать дизайн шапки (самую верхнюю часть) для мобильной браузерной игры.
Шапка будет состоять из следующего:
- Уровень персонажа (игрока)
- Полоса опыта игрока (или другой прогресс-бар, который можно реализовать средствами css в будущем)
- Параметры персонажа (здоровье, защита, атака)
- Иконка сообщений (две иконки - новые письма есть или их нет)
- Иконка уведомлений (типа колокольчика, чтобы игрок на него мог нажать, если есть новые уведомления)
- Иконка рюкзака (тоже будет кликабельна)
Всё это должно быть распределено вместе, как в одной картинке.
Максимальная высота: 70-80px
Ну, при этом должно быть просто и понятно. Примеры показаны на скриншотах из других игр.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно сделать простой интерфейс для интернет приложения (раскраски). Три экрана просто тексты и кнопки ну и рамки. Больших дизайнерских изысков не надо Работы срочнаяДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нам нужно разработать небольшую простую обучающую игру. Подробности ТЗ претендентам с портфолио.Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Андройд, необходимо придерживаться гугловского стайлгайда. Только постоплата, никакой предоплаты не будет. Мокап дам тому кто пройдет первый раунд.Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо изготовить плеера для интернет радиостанции. Макет и задание в приложении. В ответ жду сроков и бюджет. Отдам предпочтению исполнителю который сможет показать в своем портфолио похожий проект.Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня! Необходимо создать новый скин для Kodi на основе двух уже имеющихся. Работа будет заключаться в подгонке одного скина под стиль второго (перерисовка изображений, изменения шрифтов и прочее) ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно выполнить 1 экран приложения, в формате Photoshop или Illustrator. Размер 1080x1920px. Нужен хороший стиль. Точный список элементов экрана пришлю в личку. В заявке указывайте свой скайп.Дизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно спроектировать интерфейс базы идей и предложений (по аналогии reformal.ru) Пользователи добавляют идеи, голосуют, комментируют и т.п. Категории, статусы и т.д. Всего предполагается несколько экранов: список идей, карточка ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать 1 игровой экран, в анимационном стиле. Игра - на медицинскую тему, для рекламы мед. товаров. В ней 3 "мойки", где моются (стерилизуются) медицинские инструменты. Цель игры - "отмыть" как ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Информация: Только дизайн к программе для скачивания, регистрации, настройки и обновления игр. Соответственно необходимо создать дизайн программы в целом (где, что и как располагается, удобство восприятия и использования) а так же сделать каждую кнопку ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт8 лет назад