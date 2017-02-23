Дизайн шапки мобильной игры

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен15 заявок285 просмотров

Необходимо сделать дизайн шапки (самую верхнюю часть) для мобильной браузерной игры. 

Шапка будет состоять из следующего:

- Уровень персонажа (игрока)

- Полоса опыта игрока (или другой прогресс-бар, который можно реализовать средствами css в будущем)

- Параметры персонажа (здоровье, защита, атака)

- Иконка сообщений (две иконки - новые письма есть или их нет)

- Иконка уведомлений (типа колокольчика, чтобы игрок на него мог нажать, если есть новые уведомления)

- Иконка рюкзака (тоже будет кликабельна)

Всё это должно быть распределено вместе, как в одной картинке.

Максимальная высота: 70-80px

Ну, при этом должно быть просто и понятно. Примеры показаны на скриншотах из других игр.

CSS
8 лет назад
faerkot
Серега 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
8 лет назад
$4
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Были некоторые поправки, которые Евгений быстро внес. Я доволен, рекомендую.
Все оК )

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
8 лет назад