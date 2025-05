Интерфейс для загрузки документов

Нужно будет нарисовать порядка 10 веб-страниц интерфейсов на базе существующей темы.

Оцените вашу работу на примере одной страницы:

Сверху интерфейс что бы загрузить новый файл и создать папку: Имя папки, Who can see: (нужно показать на дизайне раскрытый список): public/investors/ accredited investors/ invested investors/ selected users only ).

Список подаем как в приложении к задаче (первый скриншот) http://webapplayers.com/inspinia_admin-v2.6.2.1/form_advanced.html и рядом список для выбора пользователей так же (первый скриншот в аттаче)

Потом идут таблицы с файлами в боксах http://webapplayers.com/inspinia_admin-v2.6.2.1/table_data_tables.html

Сверху можно свернуть и можно удалить, значок настроек тоже оставляем.

Название Папки - это заглавие этого бокса, нужно будет показать пару развернутых папок, пару свернутых.

В самой таблице такие колонки: File name, Loaded Date, Size (Mb), Owner, Access, Action.

В графе Access каждого файла поле на выбор - как для папки сверху. Показать вариант когда выбрали пару типов и вариант когда идут имена юзеров.

Астион - икона удаления.

Пример результата работы можете увидеть в приложении (вторая картинка)