Необходимо сделать дизайн шапки (самую верхнюю часть) для мобильной браузерной игры. Шапка будет состоять из следующего: - Уровень персонажа (игрока) - Полоса опыта игрока (или другой прогресс-бар, который можно реализовать средствами css ...
Интерфейс для загрузки документов
Нужно будет нарисовать порядка 10 веб-страниц интерфейсов на базе существующей темы.
Оцените вашу работу на примере одной страницы:
Сверху интерфейс что бы загрузить новый файл и создать папку: Имя папки, Who can see: (нужно показать на дизайне раскрытый список): public/investors/ accredited investors/ invested investors/ selected users only ).
Список подаем как в приложении к задаче (первый скриншот) http://webapplayers.com/inspinia_admin-v2.6.2.1/form_advanced.html и рядом список для выбора пользователей так же (первый скриншот в аттаче)
Потом идут таблицы с файлами в боксах http://webapplayers.com/inspinia_admin-v2.6.2.1/table_data_tables.html
Сверху можно свернуть и можно удалить, значок настроек тоже оставляем.
Название Папки - это заглавие этого бокса, нужно будет показать пару развернутых папок, пару свернутых.
В самой таблице такие колонки: File name, Loaded Date, Size (Mb), Owner, Access, Action.
В графе Access каждого файла поле на выбор - как для папки сверху. Показать вариант когда выбрали пару типов и вариант когда идут имена юзеров.
Астион - икона удаления.
Пример результата работы можете увидеть в приложении (вторая картинка)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно нарисовать локацию 360 градусов для очков VR. Локация деньгохранилища Скруджа Макдака. Вид - как будто стоишь на трамплине над золотыми деньгами. Сзади - вход в хранилище.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Интерфейс выводит связанные данные ввиде gridView Поиск осуществляется по данным в связанных таблицах в виде выпадающего списка с возможностью добавления нового значения.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго дня, Уважаемые фрилансеры! Итак:Идея игры будет состоять в следующем:Есть жанр Runner, в частности беру ориентир к игре Banana kong.Это своего рода платформер - раннер.Только сама идея будет заключаться не в обезьянке ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно сделать простой интерфейс для интернет приложения (раскраски). Три экрана просто тексты и кнопки ну и рамки. Больших дизайнерских изысков не надо Работы срочнаяДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нам нужно разработать небольшую простую обучающую игру. Подробности ТЗ претендентам с портфолио.Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Андройд, необходимо придерживаться гугловского стайлгайда. Только постоплата, никакой предоплаты не будет. Мокап дам тому кто пройдет первый раунд.Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо изготовить плеера для интернет радиостанции. Макет и задание в приложении. В ответ жду сроков и бюджет. Отдам предпочтению исполнителю который сможет показать в своем портфолио похожий проект.Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня! Необходимо создать новый скин для Kodi на основе двух уже имеющихся. Работа будет заключаться в подгонке одного скина под стиль второго (перерисовка изображений, изменения шрифтов и прочее) ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно выполнить 1 экран приложения, в формате Photoshop или Illustrator. Размер 1080x1920px. Нужен хороший стиль. Точный список элементов экрана пришлю в личку. В заявке указывайте свой скайп.Дизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт8 лет назад