Дизайн покер-рума

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Завершен2 заявки193 просмотра

Нужно нарисовать дизайн покер-рума (4 страницы, базовый шаблон в наличии).

Указывайте ориентировочные сроки и цены.

14 лет назад
PhaseOne
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44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$250
2 дня
Фантастика :) Вот честно, сколько не работал с фрилансерами - а редко встретишь _понимание_ на другой стороне, о том что и зачем нужно делать. И безусловно - потрясающее качество и скорость исполнения. Жди еще заказов ;)
Мне повезло работать с таким заказчиком! Очень довольна!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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