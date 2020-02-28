Обязательные составляющие интерфейса инвентаря игрока:1. Показатели базовых атрибутов игрока: Здоровье Мана Стамина 2. Показатели дополнительных атрибутов: Регенерация здоровья Восстановление сил Восстановление энергии Энергоэффективность Устойчивость Переносимый вес 3. Показатели суммарных значений атрибутов защит и стойкостей игрока: Броня Защита Энерго-устойчивость Теплостойкость Огнестойкость Электростойкость Устойчивость к токсинам Защита от радиации Взрывоустойчивость 4. Защитные атрибуты от накопительных эффектов Устойчивость к радиации Устойчивость ...
Фронтенд всех страниц личного кабинета пользователя сайта estz.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать фронтенд личного кабинета пользователей на Vue.js и подключить к серверной части. Необходимо будет работать в связке с бекендщиком.
Есть подробное ТЗ и макеты. Пришлю кандидатам на их почту. Перед началом работ от Вас предварительная оценка работ согласно тз. Оплата поэтапная по итогу выполнения задач.
Доп требования:
- необходимо ежедневно выгружать код на GitHub
- Быть на связи в оговоренное время (желательно рабочее время по Москве)
В ответе прошу указать:
- Свою ставку в час, или в неделю.
- Ваш опыт работы с Vue.js, примеры работ.
- Сколько часов в неделю готовы уделять проекту?
Кратко предложения по реализации проекта:
цель - выполнить фронтенд личного кабинета пользователей по шаблону на http://estz.ru на VUE.js
Есть прототип, размещен в https://www.figma.com/file/4Pv4q1HhHeaTULNdzgrDOH/E%D0%A1%D0%A2%D0%97?node-id=155%3A801
Предложение: сделать SPA на VUE или самый простой вариант - это взять UI библиотеку и на её основе подогнать под наш прототип (или под страницу). Так как мы определились с VUE, то есть bootsrap компоненты под vue https://bootstrap-vue.js.org/docs/components , которые логично использовать.
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