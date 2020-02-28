Фронтенд всех страниц личного кабинета пользователя сайта estz.ru

Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок305 просмотров
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Необходимо разработать фронтенд  личного кабинета пользователей на Vue.js и подключить к серверной части. Необходимо будет работать в связке с бекендщиком.

Есть подробное ТЗ и макеты. Пришлю кандидатам на их почту.  Перед началом работ от Вас предварительная оценка работ согласно тз. Оплата поэтапная по итогу выполнения задач.

Доп требования:

- необходимо ежедневно выгружать код на GitHub

- Быть на связи в оговоренное время (желательно рабочее время по Москве)

В ответе прошу указать: 

- Свою ставку в час, или в неделю.

- Ваш опыт работы с Vue.js, примеры работ.

- Сколько часов в неделю готовы уделять проекту? 

Кратко предложения по реализации проекта:

цель - выполнить фронтенд личного кабинета пользователей по шаблону на http://estz.ru на VUE.js

Есть прототип, размещен в https://www.figma.com/file/4Pv4q1HhHeaTULNdzgrDOH/E%D0%A1%D0%A2%D0%97?node-id=155%3A801 

Предложение: сделать  SPA на VUE или самый простой вариант - это взять UI библиотеку и на её основе подогнать под наш прототип (или под страницу). Так как мы определились с VUE, то есть bootsrap компоненты под vue https://bootstrap-vue.js.org/docs/components , которые логично использовать.

4 года назад
guest_15840228291302
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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