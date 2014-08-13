Ищу гейм-дизайнера

Необходимо разработать мнемосхемы для отображения в web. Приложение в котором будут отображаться мнемосхемы разрабатывается в vaadin. Требования к мнемосхемам: - нужно сделать 3 мнемосхемы, каждую в двух представлениях (т. е. Всего ...