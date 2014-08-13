Ищу гейм-дизайнера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка358 просмотров

Создаю игру в стиле La Noire (игры для pc в стиле детектив ).

Нужна отрисовка основного персонажа(будет 3 движения) и несколько вторичных (у них по 2) , а также 1 фон для сцен .

11 лет назад
PhilipEfimov
Филипп 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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